«Барселона» проявляет интерес к Алексею Батракову — источник

Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков находится в сфере интересов каталонской «Барселоны» — об этом сообщает издание Metaratings.

Спортивный блок клуба следит за 20-летним россиянином, который находится в шорт-листе каталонцев. В «Барселоне» высоко оценивают потенциал Батракова, однако никаких официальных контактов по поводу возможного подписания Алексея пока не было.

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков принял участие в 11 играх во всех турнирах, где забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

