Хосеп Гвардиола похвалил Фила Фодена, сравнив его с животным
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил игрока своей команды Филипа Фодена, сравнив хавбека с животным. Фоден забил первый гол «горожан» в матче 4-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:0).
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18' 2:0 Холанд – 53' 3:0 Холанд – 68'
«Нам очень не хватало такой игры от Фила в прошлом сезоне. Мне нравятся футболисты, которые способны настолько хорошо пасовать. Фоден может отдать передачу и замереть на месте, глядя, как мяч находит адресата. В другом случае Фил, как животное, бросится к штрафной соперника, потому что хочет забить.
Когда не получается, он злится. Надеюсь, в этом сезон Фодена не так часто будут беспокоить травмы, и он сможет показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
