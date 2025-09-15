Хосеп Гвардиола похвалил Фила Фодена, сравнив его с животным

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил игрока своей команды Филипа Фодена, сравнив хавбека с животным. Фоден забил первый гол «горожан» в матче 4-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Нам очень не хватало такой игры от Фила в прошлом сезоне. Мне нравятся футболисты, которые способны настолько хорошо пасовать. Фоден может отдать передачу и замереть на месте, глядя, как мяч находит адресата. В другом случае Фил, как животное, бросится к штрафной соперника, потому что хочет забить.

Когда не получается, он злится. Надеюсь, в этом сезон Фодена не так часто будут беспокоить травмы, и он сможет показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.