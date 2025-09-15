Тарханов — о поражении ЦСКА от «Ростова»: сколько помню Акинфеева, это первая такая ошибка

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями о поражении московского ЦСКА в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 0:1.

«ЦСКА сложно было играть в этом матче. Ошибка Акинфеева повлияла на ход встречи, было два удаления. Армейцам сложно было рассчитывать на хороший результат. Хотя они до последнего бились и пытались отквитаться. И тренер, и игроки говорят, что встреча не получилась. Она была скомкана.

Конечно, ЦСКА может реабилитироваться. У них хорошая команда. Сколько помню Акинфеева, у него это первая ошибка. Бывает, все ошибаются», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.