Главная Футбол Новости

Тарханов — о поражении ЦСКА от «Ростова»: сколько помню Акинфеева, это первая такая ошибка

Тарханов — о поражении ЦСКА от «Ростова»: сколько помню Акинфеева, это первая такая ошибка
Комментарии

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями о поражении московского ЦСКА в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«ЦСКА сложно было играть в этом матче. Ошибка Акинфеева повлияла на ход встречи, было два удаления. Армейцам сложно было рассчитывать на хороший результат. Хотя они до последнего бились и пытались отквитаться. И тренер, и игроки говорят, что встреча не получилась. Она была скомкана.

Конечно, ЦСКА может реабилитироваться. У них хорошая команда. Сколько помню Акинфеева, у него это первая ошибка. Бывает, все ошибаются», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

