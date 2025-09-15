В «Зените» рассказали, что не считают неудачный старт сезона РПЛ провалом

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что сине-бело-голубые не считают провальным неудачный старт текущего сезона Мир РПЛ. После восьми туров чемпионата России «Зенита» расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с чёрно-зелёными.

— После ничьей со «Спартаком» у «Зенита» было шесть очков в пяти турах — повторение стартового антирекорда XXI века из 2008-го. Хотите сказать, что это не давит не команду?

— Давит, конечно. Отсутствие результата давит на любую команду. Но опять же: не сказать, что мы как-то сильно провалились. Это футбол. Не всё всегда получается так, как мы хотим. В жизни так, а в футболе — тем более. Главное — делать выводы и трудиться, — приводит слова Оливейры Sport.ru.

Действующий чемпион России — «Краснодар». «Зенит» в прошлом сезоне занял второе место.