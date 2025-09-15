Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» рассказали, что не считают неудачный старт сезона РПЛ провалом

В «Зените» рассказали, что не считают неудачный старт сезона РПЛ провалом
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что сине-бело-голубые не считают провальным неудачный старт текущего сезона Мир РПЛ. После восьми туров чемпионата России «Зенита» расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с чёрно-зелёными.

— После ничьей со «Спартаком» у «Зенита» было шесть очков в пяти турах — повторение стартового антирекорда XXI века из 2008-го. Хотите сказать, что это не давит не команду?
— Давит, конечно. Отсутствие результата давит на любую команду. Но опять же: не сказать, что мы как-то сильно провалились. Это футбол. Не всё всегда получается так, как мы хотим. В жизни так, а в футболе — тем более. Главное — делать выводы и трудиться, — приводит слова Оливейры Sport.ru.

Действующий чемпион России — «Краснодар». «Зенит» в прошлом сезоне занял второе место.

Материалы по теме
«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео
Видео
«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android