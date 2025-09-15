Александр Мостовой: погибающий «Ростов» взял и обыграл одного из лидеров РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборных СССР и России Александр Мостовой высказался по итогам матча 8-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:1).

«За несколько дней до игры говорил, что ЦСКА будет непросто с «Ростовом» с учётом паузы на сборные. У армейцев ряд игроков уезжал в сборную России. Футбол тем и прекрасен, что иногда бывают такие матчи. ЦСКА шло без поражений, одна из лучших команд, а потом внезапно уступили. Такое бывает. Тот же «Ростов», который просто погибает, взял и победил одного из лидеров РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.