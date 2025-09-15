«Нам очень больно». Капитан «Валенсии» Гайя — о поражении от «Барселоны» со счётом 0:6

Защитник и капитан «Валенсии» Хосе Луис Гайя прокомментировал разгромное поражение в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу с «Барселоной». Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу каталонцев.

«У нас был план на игру. Мы знали, что они нас задавят, и мы это отрепетировали. Они нас хорошо изучили, мы не смогли противостоять их сильным сторонам.

Как команда восстанавливается после такого поражения? Она восстанавливается, улучшаясь, работая. Нам должно быть больно, нам очень больно от этого результата, это такой убедительный результат. После разгрома в прошлом сезоне мы, в теории, извлекли урок, но это не помогло. В прошлом году мы восстановились и после того матча проиграли очень мало. Так что теперь нам нужно набраться сил», — приводит слова Гайя Mundo Deportivo.