Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш разобрал три пропущенных гола от «Манчестер Сити» в матче 4-го тура АПЛ

Бруну Фернандеш разобрал три пропущенных гола от «Манчестер Сити» в матче 4-го тура АПЛ
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш разобрал три пропущенных гола от «Манчестер Сити» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

«Нам нужно забивать голы, а не пропускать. Это главное в футболе. Мы постоянно создаём голевые моменты, но не можем забить столько, сколько хотели. Нам нужно лучше контролировать некоторые ситуации. Мы пропустили три гола, которых следовало бы избежать. Что касается первого мяча, то нам нужно быть смелее. Когда мы оказываем полное давление в игре один на один, «Сити» сегодня идёт на тот же риск против нас. Нам нужно сделать то же самое.

Второй гол был забит после вбрасывания, и в этот момент нам нужно было действовать гораздо более осознанно. Третий гол… такое тоже может случиться, но нам нужно быть в лучшей позиции, чтобы не позволить себе подобных контратак», — приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.

После этой встречи «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками располагается на 14-й строчке.

