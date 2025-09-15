Олег Романцев — о Хаджи: невосполнимая потеря, ближе друга у меня не было

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на новость о смерти бывшего генерального менеджера красно-белых Александра Хаджи. Функционер скончался на 80-м году жизни.

«У меня ближе друга не было. Мои друзья начали уходить неожиданно быстро. Мы дружили, когда я был молодым игроком, а он — молодым функционером. Мы дружили, когда я был тренером и пенсионером. Нам всегда было о чём говорить, и нам было комфортно. Для меня это невосполнимая потеря. Не побоюсь пару слов сказать в память об этом великом человеке и друге», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.