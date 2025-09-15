Тренер «Спартака» Станкович приглашён на заседание КДК после удаления в игре с «Динамо»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович приглашён на заседание КДК после удаления в игре 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо».

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Также по матчу «Динамо» — «Спартак» рассмотрим удаление Станковича за использование нецензурных выражений в адрес арбитра. Рассмотрим удаление тренера «Спартака» Бривио за выход на поле в конфронтационной манере. Станкович и Бривио приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.