Гаич спорил с Карасёвым, фанаты просили футболку, Акинфеев общался с детьми. Лучшие фото

14 сентября в Ростове-на-Дону состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал московский ЦСКА. Игра проходила на «Ростов Арене» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Константин Кучаев, отличившийся уже на седьмой минуте. С 43-й минуты гости играли в меньшинстве: красную карточку получил защитник Милан Гаич. На 84-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасёв удалил ещё одного игрока ЦСКА: после второй жёлтой поле покинул полузащитник Матеус Алвес.

Лучшие фото с матча «Ростов» — ЦСКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Артёма Гусева и Владимира Кошкарова.

После восьми туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» (8) — на 11-й строчке.