Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение представителей «Спартака» в матче с «Динамо»

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение представителей «Спартака» в матче с «Динамо»
Комментарии

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит неподобающее поведение представителей «Спартака» в матче 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Рассмотрим неподобающее поведение футбольного клуба «Спартак», а именно — предупреждения четырёх футболистов, одного официального лица клуба и удаление двух официальных лиц клуба», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра между «Спартаком» и «Динамо» состоялась в субботу, 13 сентября. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась вничью со счётом 2:2.

Материалы по теме
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение представителей «Спартака» в матче с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android