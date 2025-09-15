КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение представителей «Спартака» в матче с «Динамо»
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит неподобающее поведение представителей «Спартака» в матче 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо».
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Рассмотрим неподобающее поведение футбольного клуба «Спартак», а именно — предупреждения четырёх футболистов, одного официального лица клуба и удаление двух официальных лиц клуба», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Игра между «Спартаком» и «Динамо» состоялась в субботу, 13 сентября. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась вничью со счётом 2:2.
