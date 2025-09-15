Скидки
Олег Малышев: Хаджи — часть «Спартака», сложно представить более вовлечённого человека

Олег Малышев: Хаджи — часть «Спартака», сложно представить более вовлечённого человека
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на новость о смерти бывшего генерального менеджера красно-белых Александра Хаджи. Функционер скончался на 80-м году жизни.

«Я лично познакомился с Александром, когда пришёл в «Спартак». Как болельщик я видел его рядом с Олегом Ивановичем на скамейке. Для меня его образ — как часть «Спартака». Начали общаться в комитете ветеранов красно-белых. Удивительно светлый, неравнодушный, всегда был одним из самых активных. Сложно представить более вовлечённого человека. Хочу поблагодарить за всё, что было достигнуто», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

