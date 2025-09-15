Защитник ЦСКА Гаич приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Ростовом»
Защитник московского ПФК ЦСКА Милан Гаич приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) после удаления в матче с «Ростовом». Он получил красную карточку в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Армейцы уступили ростовчанам со счётом 0:1. Это первое поражение ПФК ЦСКА в текущем сезоне.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
«По матчу «Ростов» — ЦСКА рассмотрит удаление Гаича за агрессивное поведение. Гаич приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» — на 11-й строчке.
