Защитник ЦСКА Гаич приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Ростовом»

Защитник московского ПФК ЦСКА Милан Гаич приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) после удаления в матче с «Ростовом». Он получил красную карточку в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Армейцы уступили ростовчанам со счётом 0:1. Это первое поражение ПФК ЦСКА в текущем сезоне.

«По матчу «Ростов» — ЦСКА рассмотрит удаление Гаича за агрессивное поведение. Гаич приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» — на 11-й строчке.