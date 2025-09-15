Мирзоян поделился, каким запомнил Александра Хаджи

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мирзоян отреагировал на новость о смерти бывшего генерального менеджера красно-белых Александра Хаджи. Функционер скончался на 80-м году жизни.

«Александр Леонидович — эпоха советского и российского футбола. Это 11-кратный чемпион. Он девять раз выиграл титулы с Олегом Ивановичем и два раза — с Бесковым. Его должность была настолько незаметная, что связь игроков с тренерами проходила через него. Любые проблемы решались им. Надеюсь, что он встретится со своими друзьями, которые ушли раньше него», — передаёт слова Мирзояна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.