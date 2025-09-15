Скидки
Видеообзор матча 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи»

Видеообзор матча 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи»
Комментарии

Накануне состоялся матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступал Инал Танашев. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

Видеообзор матча:

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Олейников – 75'     2:0 Игнатенко – 85'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Крыльев Советов» во «ВКонтакте».

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличился нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников. На 85-й минуте нападающий Владимир Игнатенко забил второй мяч самарцев.

Ранее «Сочи» возглавил бывший главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Встреча со своим бывшим клубом стала для специалиста первой во главе сочинцев.

Осинькин создаст новые «Крылья» на юге? Пока всё идёт к этому
Осинькин создаст новые «Крылья» на юге? Пока всё идёт к этому
