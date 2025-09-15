Видеообзор матча 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи»

Накануне состоялся матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступал Инал Танашев. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Крыльев Советов» во «ВКонтакте».

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличился нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников. На 85-й минуте нападающий Владимир Игнатенко забил второй мяч самарцев.

Ранее «Сочи» возглавил бывший главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Встреча со своим бывшим клубом стала для специалиста первой во главе сочинцев.