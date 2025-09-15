Артём Дзюба: бой со Смоловым? Думаю, все понимают, кто бы выиграл в первом раунде

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба сказал, что легко бы победил Фёдора Смолова в случае организации очного поединка. Ранее на экс-нападающего московского «Динамо» и «Краснодара» завели уголовное дело и из-за драки в кафе «Кофемания».

— После известных событий в интернете разгоняют ваш возможный бой со Смоловым. Вы бы в теории такое могли рассмотреть?

— Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Фёдор Смолов покинул «Краснодар» в статусе свободного агента летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 форвард забил два гола и записал на свой счёт одну результативную передачу в двух матчах за медиафутбольный «БроукБойз» в Пути регионов Фонбет Кубка России.