Иван Таранов: было недостаточно времени, чтобы восстановить игроков ЦСКА после сборной

Иван Таранов: было недостаточно времени, чтобы восстановить игроков ЦСКА после сборной
Бывший защитник московского ЦСКА Иван Таранов поделился мыслями о поражении армейцев в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Не бывает такого, что команда идёт весь сезон без поражений. Такие поражения случаются. Тем более когда речь идёт об одной ошибке в эпизоде, а не о какой-то цепи ошибок. Плохо, что не забили — над этим нужно поработать и сделать выводы. Была пауза на сборные, после которой футболисты зачастую находятся не в лучших кондициях. Наверное, времени было недостаточно, чтобы восстановить игроков или дотянуть их кондиции. Повторюсь, не бывает побед без поражений», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

