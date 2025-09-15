Иван Таранов: было недостаточно времени, чтобы восстановить игроков ЦСКА после сборной

Бывший защитник московского ЦСКА Иван Таранов поделился мыслями о поражении армейцев в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 0:1.

«Не бывает такого, что команда идёт весь сезон без поражений. Такие поражения случаются. Тем более когда речь идёт об одной ошибке в эпизоде, а не о какой-то цепи ошибок. Плохо, что не забили — над этим нужно поработать и сделать выводы. Была пауза на сборные, после которой футболисты зачастую находятся не в лучших кондициях. Наверное, времени было недостаточно, чтобы восстановить игроков или дотянуть их кондиции. Повторюсь, не бывает побед без поражений», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.