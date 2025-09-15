Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новосельцев: игроки «Спартака» не понимают, почему Станкович так себя ведёт

Новосельцев: игроки «Спартака» не понимают, почему Станкович так себя ведёт
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев высказался об эмоциональности главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2) сербский специалист получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Он накапливал недовольство, и в один момент всё взорвалось. Есть эмоции созидающие, а есть — разрушающие. И его эмоции никак не сопоставляются с эмоциями игроков на поле — они не понимают, почему он так себя ведёт», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Станковича удалили на 45+3-й минуте игры. Сербский специалист был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.

Материалы по теме
Тренер «Спартака» Станкович приглашён на заседание КДК после удаления в игре с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android