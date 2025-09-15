Новосельцев: игроки «Спартака» не понимают, почему Станкович так себя ведёт

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев высказался об эмоциональности главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2) сербский специалист получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.

«Он накапливал недовольство, и в один момент всё взорвалось. Есть эмоции созидающие, а есть — разрушающие. И его эмоции никак не сопоставляются с эмоциями игроков на поле — они не понимают, почему он так себя ведёт», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Станковича удалили на 45+3-й минуте игры. Сербский специалист был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.