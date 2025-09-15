Новосельцев: игроки «Спартака» не понимают, почему Станкович так себя ведёт
Поделиться
Бывший защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев высказался об эмоциональности главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2) сербский специалист получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Он накапливал недовольство, и в один момент всё взорвалось. Есть эмоции созидающие, а есть — разрушающие. И его эмоции никак не сопоставляются с эмоциями игроков на поле — они не понимают, почему он так себя ведёт», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».
Станковича удалили на 45+3-й минуте игры. Сербский специалист был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
13:04
-
13:03
-
12:50
-
12:45
-
12:43
-
12:21
-
12:17
-
12:12
-
12:00
-
11:59
-
11:41
-
11:40
-
11:37
-
11:33
-
11:26
-
11:24
-
11:21
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:16
-
11:09
-
10:52
-
10:45
-
10:33
-
10:21
-
10:20
-
10:12
-
10:10
-
09:49
-
09:48
-
09:46
-
09:42
-
09:35
-
09:34