Главная Футбол Новости

Лепёхин: сейчас несвойственная ситуация для «Зенита», ничья с «Балтикой» — по делу

Комментарии

Российский экс-футболист Константин Лепёхин прокомментировал исход матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором встретились «Балтика» и «Зенит» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Безусловно, это несвойственная ситуация для «Зенита» последних лет. Это удивительно и неожиданно для всех. Мы видим, что команда всё равно крепкая, но чего-то не хватает. Матч с «Балтикой» — подтверждение этому. Вчера было всё по делу.

Не сказать, что «Зенит» показывал беззубую игру. Просто одна команда была супермотивирована. Тактическим футболом можно кого-то обыграть, но команду с таким настроем — очень тяжело», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

