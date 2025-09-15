Скидки
Каррагер предположил, как будет выглядеть атака «Ливерпуля» с Исаком, Экитике и Салахом

Аудио-версия:
Футбольный эксперт Джейми Каррагер предположил, как будет выглядеть атака «Ливерпуля» с Александером Исаком, Уго Экитике и Мохамедом Салахом. Исак и Экитике стали игроками мерсисайдского клуба в летнее трансферное окно — 2025. В первых четырёх стартовых турах АПЛ «красные» одержали четыре победы.

«Что ж, роль Исака — центрфорвард. Когда платишь за кого-то такие деньги, он будет играть так же часто, как Салах. Поэтому есть смысл ожидать Исака в центре, а Мо — справа. Остальным нападающим придётся подстраиваться под эту ситуацию.

Экитике может время от времени подменять Александера, но может также выходить слева. Не забывайте, что у «Ливерпуля» есть ещё Гакпо, а он очень неплох. Плюс Флориан Вирц», — приводит слова Каррагера Liverpool Echo.

