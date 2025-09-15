Тренер «Зенита» объяснил, зачем команде нужно постоянное обновление состава

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра объяснил, зачем сине-бело-голубым постоянное обновление состава. После восьми туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Зенита» расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с чёрно-зелёными.

«Когда команда берёт много трофеев подряд, а состав остаётся примерно одним и тем же, футболисты теряют способность показать не 100%, а 110%. Нельзя сказать, что мы не давали 100%, но вот этих 10% иногда не хватало. Именно поэтому нужно постоянное обновление состава. Не нужно много трансферов: просто иногда добавлять свежую кровь, чтобы футболисты могли тащить друг друга», — приводит слова Оливейры Sports.ru.

Действующий чемпион России — «Краснодар». «Зенит» в прошлом сезоне занял второе место.