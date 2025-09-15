Скидки
Капитан «МЮ» Фернандеш: «Манчестер Сити» — очень хорошая команда с отличными игроками

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об игре своей команды в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

«Результат очень плохой. Но я думаю, что на эту игру можно смотреть двояко. Голы могли быть забиты и с нашей стороны. С мячом мы действовали очень уверенно и смело, двигаясь вперёд. Создавая моменты, мы могли бы реализовывать их немного чище, но это ничего нам не дало.

Мы хотели того же, что и «Сити», — трёх очков. Они поступили умно, забив голы именно так, как это сделали. Это очень хорошая команда с отличными игроками, так что, конечно, им можно отдать должное», — приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.

После этой встречи «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками располагается на 14-й строчке.

