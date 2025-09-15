Скидки
Экс-тренер «Балтики» Низовцев: Талалаев — из старой школы, где нам не стелили соломку

Экс-тренер «Балтики» Низовцев: Талалаев — из старой школы, где нам не стелили соломку
Лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге Максим Низовцев высказался о выступлениях калининградского клуба в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Команда Андрея Талалаева идёт на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Вчера я был на стадионе, отличная атмосфера! «Балтика» теперь не боится даже лидеров: взяла очки с «Динамо», «Спартаком», а у «Зенита» даже не было явных голевых моментов. И Оффор мог и забить в дополнительное время, принести победу. Эта серия, дух победителей с «Балтикой» ещё с Первой Лиги. Команда ведь сейчас играет даже практически тем же составом, но выглядит ещё лучше. В этом, конечно, большая роль тренера. Талалаев — воспитанник старой советской школы, где нам не стелили соломку. Если ты играешь плохо, он скажет, если хорошо — скажет, как ещё лучше», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

