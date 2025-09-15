Первый тренер Акинфеева: Челестини заставляет вратарей играть через пас — Игорь не привык
Павел Коваль, являющийся первым тренером голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, высказался об ошибке вратаря в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1). Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
«Челестини сам сказал, что гол «Ростова» — его ошибка. Он заставляет вратарей играть через пас, и Акинфеев как раз хотел сделать так и выйти в атаку. Может, надо было просто выбить, но Игорь думал сохранить мяч. Дело в том, что Акинфеев не привык так играть. Он хотел как лучше и потом несколько раз спас. А команда, говорят, играла плохо — в этом причина поражения», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
