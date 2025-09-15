«Огромные потерянные деньги». Лепсая — о работе Кахигао в «Спартаке»

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о работе спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао. По словам Лепсаи, системность в работе Кахигао не проглядывается. В летнее трансферное окно — 2025 красно-белые, в числе прочего, подписали полузащитника Жедсона Фернандеша, защитника Илью Самошникова и нападающего Антона Заболотного.

«То, что Кахигао — не тот спортивный директор, который нужен «Спартаку», — это очевидно. То количество игроков, которые были бесплатно отпущены из клуба, — это огромные потерянные деньги.

Нет системности, нет выстроенной трансферной политики. Импульсивные решения принимаются», — сказал Лепсая в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».