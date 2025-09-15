Скидки
Главная Футбол Новости

Сбежавший с Украины полузащитник Роспутько присоединился к основной группе в «Чайке»

Сбежавший с Украины полузащитник Александр Роспутько завершил адаптацию в футбольном клубе «Чайка» из Ростовской области и присоединился к основной тренировочной группе. Напомним, Роспутько самовольно не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии в 2023 году. Позже стало известно, что футболист уехал в Россию.

«Роспутько уже присоединился к основной группе, он уже основной участник команды. Выйдет или не выйдет сегодня на игру с «Черноморцем» — это уже на месте решает главный тренер. Но в целом он уже присоединился, на месте, всё в порядке», — приводит слова неназванного представителя «Чайки» ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Чайка» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги Pari. В матче 10-го тура ростовская команда сыграет с новороссийским «Черноморцем» на выезде.

