Руслан Литвинов высказался об инициативе ФИФА объединить паузы на матчи сборных осенью

Футболист сборной России Руслан Литвинов отреагировал на новости об инициативе ФИФА объединить осенние паузы на матчи сборных. Ранее стало известно, что сентябрьская и октябрьская паузы со следующего года могут быть объединены в единый период.

«Объединение осенних пауз на сборные — шикарная идея. Ты играешь три-четыре матча и сразу уезжаешь в сборную, без выходных. Ребята, которые остаются в командах, тренируются не в полном составе. Из-за этого все в разном состоянии.

Матч с «Динамо» был первым после паузы на сборные. Могу это тоже связать, что игра из-за этого была не очень целостной. Со стороны она не смотрелась так, как должно смотреться дерби. Но все это понимают. Думаю, ФИФА это тоже видит. Надеюсь, что так и будет», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ФИФА объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну — El Desmarque
