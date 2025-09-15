Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Бевеев: Талалаев — самый жёсткий тренер в моей карьере

Игрок «Балтики» Бевеев: Талалаев — самый жёсткий тренер в моей карьере
Комментарии

Фланговый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о главном тренере команды Андрее Талалаеве.

«В моей карьере, конечно, были, жёсткие требования. Но всё равно у Андрея Викторовича тренировочный процесс чуть-чуть отличается — высказываниями и корректировками пожёстче, чем у остальных. Однако у нас собралась такая команда, в которой все ребята голодные и хотят играть в футбол. Много кто не выступал на высоком уровне. Каждый хочет показать, что он заслуживает находиться на этом месте. Продемонстрировать остальным, что и в 30 лет можно попадать сюда, спокойно играть и быть лучшим», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
Экс-тренер «Балтики» Низовцев: Талалаев — из старой школы, где нам не стелили соломку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android