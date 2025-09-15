Игрок «Балтики» Бевеев: Талалаев — самый жёсткий тренер в моей карьере

Фланговый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о главном тренере команды Андрее Талалаеве.

«В моей карьере, конечно, были, жёсткие требования. Но всё равно у Андрея Викторовича тренировочный процесс чуть-чуть отличается — высказываниями и корректировками пожёстче, чем у остальных. Однако у нас собралась такая команда, в которой все ребята голодные и хотят играть в футбол. Много кто не выступал на высоком уровне. Каждый хочет показать, что он заслуживает находиться на этом месте. Продемонстрировать остальным, что и в 30 лет можно попадать сюда, спокойно играть и быть лучшим», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.