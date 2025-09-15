«Списываю это на эмоции». Спортдиректор «Акрона» — о словах Дзюбы про трансферы

Спортивный директор «Акрон» Антон Чистяков отреагировал на высказывание нападающего команды Артёма Дзюбы о необходимости в приобретении новых футболистов. В минувшее трансферное окно тольяттинский клуб пополнили 10 новых футболистов.

— Во время трансферной кампании было определённое давление на вас от команды, в СМИ сильно разошлось заявление Дзюбы. Чувствовали это давление, это как‑то ускорило процесс подписания новичков?

— Нет, такого не было. Внутри у нас было всё конструктивно всегда. Понятно, где‑то преобладали эмоции. Но мы быстро эти моменты обсудили между собой. Я это списываю на эмоции: все мы прекрасно знаем, что Артём — амбициозный человек, не любит проигрывать, а у «Акрона» была неудачная серия. Но никакого давления или уж тем более конфликта у нас не было.

Как я уже говорил, мы подходили к каждому трансферу взвешенно. Понимали, что если уж берём футболиста, то он должен быть либо игроком стартового состава, либо составить конкуренцию основным ребятам. Это был один из факторов, почему не получилось совершить трансферы до начала сезона. К концу окна, мне кажется, выполнили практически всё запланированное, — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

По итогам восьми сыгранных туров «Акрон» набрал шесть очков. Подопечные Заура Тедеева располагаются на предпоследнем, 15-м месте.