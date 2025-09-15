Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Списываю это на эмоции». Спортдиректор «Акрона» — о словах Дзюбы про трансферы

«Списываю это на эмоции». Спортдиректор «Акрона» — о словах Дзюбы про трансферы
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Акрон» Антон Чистяков отреагировал на высказывание нападающего команды Артёма Дзюбы о необходимости в приобретении новых футболистов. В минувшее трансферное окно тольяттинский клуб пополнили 10 новых футболистов.

— Во время трансферной кампании было определённое давление на вас от команды, в СМИ сильно разошлось заявление Дзюбы. Чувствовали это давление, это как‑то ускорило процесс подписания новичков?
— Нет, такого не было. Внутри у нас было всё конструктивно всегда. Понятно, где‑то преобладали эмоции. Но мы быстро эти моменты обсудили между собой. Я это списываю на эмоции: все мы прекрасно знаем, что Артём — амбициозный человек, не любит проигрывать, а у «Акрона» была неудачная серия. Но никакого давления или уж тем более конфликта у нас не было.

Как я уже говорил, мы подходили к каждому трансферу взвешенно. Понимали, что если уж берём футболиста, то он должен быть либо игроком стартового состава, либо составить конкуренцию основным ребятам. Это был один из факторов, почему не получилось совершить трансферы до начала сезона. К концу окна, мне кажется, выполнили практически всё запланированное, — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

По итогам восьми сыгранных туров «Акрон» набрал шесть очков. Подопечные Заура Тедеева располагаются на предпоследнем, 15-м месте.

Материалы по теме
Артём Дзюба: не жалею о словах про трансферы «Акрона», после этого дело пошло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android