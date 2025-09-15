Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уфа — Урал: онлайн-трансляция матча 10-го тура Первой лиги 2025/2026 начнется в 17:00

«Уфа» — «Урал»: онлайн-трансляция матча 10-го тура Первой лиги-2025/2026 начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 10-го тура Лиги PARI, в котором встретятся «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках прошлого сезоне чемпионата «Урал» дважды обыграл «Уфу» — 2:0 и 2:1.

На данный момент «Уфа» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда имеет в своём активе девять очков после девяти сыгранных матчей. «Урал» занимает четвёртое место. Екатеринбуржцы набрали 20 очков после аналогичного количества встреч.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Уфа» — «Урал». Вот за что Екатеринбург полюбил Ромащенко
«Уфа» — «Урал». Вот за что Екатеринбург полюбил Ромащенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android