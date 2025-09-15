«Уфа» — «Урал»: онлайн-трансляция матча 10-го тура Первой лиги-2025/2026 начнётся в 17:00

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 10-го тура Лиги PARI, в котором встретятся «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В рамках прошлого сезоне чемпионата «Урал» дважды обыграл «Уфу» — 2:0 и 2:1.

На данный момент «Уфа» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда имеет в своём активе девять очков после девяти сыгранных матчей. «Урал» занимает четвёртое место. Екатеринбуржцы набрали 20 очков после аналогичного количества встреч.