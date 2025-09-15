Лещенко: не вижу контакта Карпина с командой, надежды на чемпионство «Динамо» не остаётся

Российский певец, болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко оценил старт сезона Мир РПЛ в исполнении бело-голубых. Летом команду возглавил Валерий Карпин, по итогам восьми туров чемпионата России «Динамо» набрало девять очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.

«Старт «Динамо» получился не очень удачным, если не совсем не удачным. Очевидно, что есть внутренние проблемы. Может, небольшие, но они существуют. Пока я не вижу настоящего контакта Карпина с командой, и от этого «Динамо» выглядит неубедительно. Хотя в последнем в матче со «Спартаком» немного подсобрались, и если бы не две ошибки… Это стало уже болезнью, привезли себе уже пять или шесть голов — катастрофа! Но у «Динамо» также многовато травмированных игроков, на скамейке — несколько иностранцев и молодёжь. Надеялись на Миранчука, однако не вижу от него особой помощи.

Но главное не это, главное — настрой. Какая-то неразбериха выводит из себя не только игроков, но и болельщиков. Всё это очень нервирует, поскольку мы по-настоящему поддерживаем и любим свою команду. Надеюсь, что следующие четыре игры будет успех. График для «Динамо» благополучный. Однако надежды на призовые места и тем более — на чемпионство уже не остаётся», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.