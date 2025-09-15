Звезда «Спартака» Жедсон Фернандеш мог перейти в ЦСКА ещё до переезда в Турцию

Бывший спортивные директор ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что звёздный полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш в своё время мог оказаться в армейском клубе. К «Спартаку» Жедсон присоединился минувшим летом, ранее он выступал за «Бешикташ».

«До переезда Жедсона в Турцию я торговал его в ЦСКА практически на тех же условиях. За те же деньги, на которые он перешёл в Турцию. Турки хотели 50% с перепродажи, а мы предлагали 50% с прибыли. В итоге Жедсон выбрал Турцию. Игрок давно известен своими качествами, умениями, не вызывает никаких вопросов.

Все говорят про сумму трансфера, но, на мой взгляд, лучше тратить деньги на таких понятных футболистов, как Барко, Жедсон, — и нет сомнений, что они будут приносить пользу, — чем покупать за 10 млн трёх, чтобы кто-то из них выстрелил. С покупкой Жедсона ошибиться было сложно», — сказал Лепсая в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».