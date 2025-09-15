«Он совершенен». Оливье Жиру назвал имя сильнейшего защитника, против которого играл

38-летний французский нападающий «Лилля» Оливье Жиру, ранее выступавший за английские «Арсенал» и «Челси», высказался о центральном защитнике «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке.

«Теперь моя очередь — сказать: ван Дейк — самый сильный защитник, против которого я играл. Он совершенен, груб и бьёт тебя в спину, но всегда с уважением! Не хочу хвастаться, но мне часто удавалось уйти от его опеки, обойти его или выиграть дуэль», — приводит слова Жиру Get French Football News.

34-летний Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги защитник принял участие в пяти матчах.