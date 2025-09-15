Скидки
В «Зените» объяснили слухи о желании Жерсона покинуть клуб выражением лица бразильца

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что слухи о желании полузащитника Жерсона покинуть клуб были ложными. Оливейра подчеркнул, что всё дело в выражении лица бразильца, из-за которого думают, что он несчастен.

«Говорят, что Жерсон не хочет здесь играть, что Жерсон несчастлив… Это всё неправда. Мы постоянно рядом — видим, что всё в порядке. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, будто он чем-то недоволен. На самом деле он очень позитивный человек, который всё время улыбается. И, конечно, хочет показать лучший футбол здесь», — приводит слова Оливейры Sport.ru.

Жерсон присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно — 2025. В рамках Мир РПЛ полузащитник провёл шесть матчей, не отличившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 25 млн.

Тренер «Зенита» объяснил, зачем команде нужно постоянное обновление состава
