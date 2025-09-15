Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепсая — о Жерсоне: «Зенит» подписал бомбу замедленного действия

Лепсая — о Жерсоне: «Зенит» подписал бомбу замедленного действия
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о новичке «Зенита» Жерсоне, который пополнил состав петербургской команды летом 2025 года.

«Ещё до трансфера Жерсона в «Зенит» у меня уже была информация о предложении из Саудовской Аравии с зарплатой в несколько раз больше. Я думал, у «Зенита» хватит прозорливости не давать ему тот контракт, который в итоге был подписан. Жерсон им прямо сказал, что был готов, но получил другое предложение и не хотел ехать в Петербург. Может быть, он захотел бы там играть, если бы ему предложили деньги, как в Саудовской Аравии. Было понятно, что «Зенит» подписал бомбу замедленного действия. Это хороший футболист, но для команды это плохой трансфер, потому что он не играет. Если у саудовцев есть спрос на него, надо продавать и не платить ему гигантскую зарплату», — сказал Лепсая в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

Материалы по теме
«Он только приехал. Как он может собираться назад?» Почему Жерсон так блёкло начал в РПЛ
«Он только приехал. Как он может собираться назад?» Почему Жерсон так блёкло начал в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android