Канищев: игра «Зенита» с «Балтикой» была беззубой, на поле царил хаос

Комментарии

Бывший российский футболист Александр Канищев прокомментировал исход матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором встретились «Балтика» и «Зенит» (0:0). Он раскритиковал игру санкт-петербургской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«В команде что-то не так — это очевидно. «Зенит» неплохо подготовлен к чемпионату, но команда не в порядке. В матче с «Балтикой» играла какая-то другая команда, не «Зенит».

Встреча была беззубой. Не было никаких продуманных и осознанных действий, на поле был какой-то хаос. Повторюсь, такое впечатление, будто это был не «Зенит». Футболки снять, надеть другие — по мне, какой-то «Урал», условно. Команда не была похожа на себя», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

