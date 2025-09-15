Игрок ЦСКА Виктор: Вагнер Лав — человек с большим сердцем, он заслуживает всех почестей

Футболист ПФК ЦСКА Жоао Виктор высказался о бывшем легионере армейской команды Вагнере Лаве. Он отметил человеческие качества бразильского ветерана ЦСКА.

«В первую очередь, он очень хороший человек. Вагнер всегда старается помочь, всегда приголубит. И, конечно, он великолепный бомбардир. Где бы ни играл Лав, его всегда очень уважали. В «Коринтиансе» он был настоящим лидером. Я даже представить не мог, насколько Вагнер Лав велик и какой большой след он оставил в истории российского футбола. Сегодня, глядя на эти фотографии (Жоао указывает на фото, висящие на стене базы ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), на рисунки на стадионе, я понимаю: Вагнер — один из величайших футболистов в истории этого клуба. И я абсолютно уверен, что он заслуживает этих почестей. Даже за то небольшое время, что провёл вместе с ним, я смог понять, что он человек с большим сердцем.

О моём переходе в ЦСКА мы не говорили. Но если когда-нибудь увижу его здесь или в Бразилии, уверен, мы вместе посмеёмся и расскажем друг другу истории о ЦСКА. Думаю, он будет говорить только хорошее о клубе», — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.