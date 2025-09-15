Скидки
Защитник ЦСКА Жоао Виктор: в игре Кордобы не увидел ничего сверхъестественного

Новичок ПФК ЦСКА Жоао Виктор оценил свою игру в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась 31 августа в Москве. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Я считаю, что неплохо сыграл в этом матче. «Краснодар» — очень сложный соперник. Мы старались победить, выиграть в каждом из моментов. Но победы не случилось из-за маленькой детали.

Кордоба определённо обладает хорошими качествами. Некоторые дуэли выигрывал он, некоторые — я. В целом ничего сверхъестественного я не увидел», — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

