Защитник ЦСКА Жоао Виктор: в игре Кордобы не увидел ничего сверхъестественного
Новичок ПФК ЦСКА Жоао Виктор оценил свою игру в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась 31 августа в Москве. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Я считаю, что неплохо сыграл в этом матче. «Краснодар» — очень сложный соперник. Мы старались победить, выиграть в каждом из моментов. Но победы не случилось из-за маленькой детали.
Кордоба определённо обладает хорошими качествами. Некоторые дуэли выигрывал он, некоторые — я. В целом ничего сверхъестественного я не увидел», — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
