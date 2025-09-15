Защитник ЦСКА Жоао Виктор: думаю, наши с Мойзесом семьи будут дружить

Новичок ПФК ЦСКА Жоао Виктор рассказал о своей дружбе с защитником армейцев Мойзесом. Ранее они пересекались в чемпионате Бразилии.

— В ЦСКА Мойзес — мой самый лучший друг. С Мойзесом я уже работал, с ним у меня очень хорошая дружба. Мы никогда не ходили друг к другу в гости, но я уверен, что в ЦСКА наша дружба станет ещё крепче. Думаю, что даже наши семьи будут дружить.

— Удивлён, что он так хорошо говорит по-русски?

— Да! Мойзес очень погрузился в изучение русского языка, посвятил этому всего себя. Это очень важно, чтобы понимать партнёров и лучше чувствовать себя в команде. Могу только поздравить Мойзеса с этим достижением и надеюсь идти по его стопам, — сказал Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.