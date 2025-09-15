Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Замкнуло в голове». Гришин — о результативной ошибке Акинфеева в матче с «Ростовом»

«Замкнуло в голове». Гришин — о результативной ошибке Акинфеева в матче с «Ростовом»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о результативной ошибке капитана армейцев Игоря Акинфеева в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1). Вратарь отдал неточную передачу в самом начале встречи, в результате чего ростовчане забили гол.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Нехарактерная ошибка для Акинфеева. Знаю, что он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать. Почему он здесь действовал так? Я немного не понял. Наверное, хотел сохранить мяч. На Игоря это не похоже. Возможно, недооценил ситуацию», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками. Ростовчане идут на 11-й строчке, набрав восемь очков после аналогичного количества матчей.

Материалы по теме
Рекордная серия ЦСКА без поражений закончена! Всё решила редчайшая ошибка Акинфеева. Видео
Рекордная серия ЦСКА без поражений закончена! Всё решила редчайшая ошибка Акинфеева. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android