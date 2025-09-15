«Замкнуло в голове». Гришин — о результативной ошибке Акинфеева в матче с «Ростовом»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о результативной ошибке капитана армейцев Игоря Акинфеева в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1). Вратарь отдал неточную передачу в самом начале встречи, в результате чего ростовчане забили гол.

«Нехарактерная ошибка для Акинфеева. Знаю, что он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать. Почему он здесь действовал так? Я немного не понял. Наверное, хотел сохранить мяч. На Игоря это не похоже. Возможно, недооценил ситуацию», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками. Ростовчане идут на 11-й строчке, набрав восемь очков после аналогичного количества матчей.