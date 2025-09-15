Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены судейские назначения на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России

Объявлены судейские назначения на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

16 сентября (вторник)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Акрон» — «Локомотив»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Денис Березнов, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Игорь Захаров; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Андрей Бутенко.

17 сентября (среда)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Егоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.

«Сочи» — «Динамо» Москва: судья — Иван Сараев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Николай Иванов.

18 сентября (четверг)

ЦСКА — «Балтика»: судья — Владислав Целовальников, помощники судьи — Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья — Герман Коваленко; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Ранэль Зияков; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Ян Бобровский; инспектор — Виктор Кулагин.

Материалы по теме
«Такие арбитры не нужны нашему футболу. Они ему вредят». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Такие арбитры не нужны нашему футболу. Они ему вредят». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android