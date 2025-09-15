Объявлены судейские назначения на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
16 сентября (вторник)
«Оренбург» — «Рубин»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Ярослав Хромей; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Акрон» — «Локомотив»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Денис Березнов, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.
«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Игорь Захаров; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Андрей Бутенко.
17 сентября (среда)
«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Егоров; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.
«Сочи» — «Динамо» Москва: судья — Иван Сараев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Николай Иванов.
18 сентября (четверг)
ЦСКА — «Балтика»: судья — Владислав Целовальников, помощники судьи — Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья — Герман Коваленко; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Ранэль Зияков; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Спартак» — «Ростов»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Ян Бобровский; инспектор — Виктор Кулагин.