Лещенко: совмещение Карпина в «Динамо» и сборной даётся тяжело — нельзя отпускать команду

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в столичном клубе и в сборной России.

— Популярный тезис: совмещать работу в таком большом клубе, как «Динамо», со сборной — нельзя. Согласны?

— Болельщики у нас — достаточно продвинутые люди. Посмотрите, какие комментарии бывают от них — иногда очень профессиональные. Мнение болельщиков очень важно. Мы привыкли к коллективному бессознательному, а это — коллективное сознательное, получается. Нужно ориентироваться на их мнение и прислушиваться к нему. Футбол на сегодняшний день — не только спорт, но и игра, шоу. А без болельщиков спорт и вовсе не интересен. И во многом они правы.

То, что предлагал Карпин, его опыт и предыдущая работа вселяли уверенность. Но несмотря на то что мы не играем ни в каких турнирах, сборная всё равно собирается. А совмещение даётся тяжеловато. Команда — это ежедневная работа, мониторинг, разбор матчей и нагрузок. Много того, что надо делать каждый день. Так просто отпускать команду нельзя, — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.