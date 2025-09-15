Скидки
Первый тренер Чалова: было бы хорошо, если бы Федя вернулся в ЦСКА на годик

Комментарии

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, предположил, что форварду было бы неплохо вернуться в ЦСКА на какое-то время. Чалов — воспитанник армейцев. За ПАОК россиянин выступает с 2024 года. Ранее Чалов играл за «Базель» на правах аренды.

«Если бы Чалов вернулся в ЦСКА на годик, было бы хорошо. Я был бы точно не против! ЦСКА был нужен нападающий, но никого не купили. А Феде помогло бы возвращение в Россию. Не думаю, что ему в Москве плохо, — это один из лучших городов в мире. Мог бы перезагрузиться здесь, если это ему нужно», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Карпин объяснил, почему не рассматривал Чалова для вызова в сборную России
