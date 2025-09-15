Автор дубля в ворота «МЮ» Эрлинг Холанд назвал лучшего игрока манчестерского дерби

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма может считаться лучшим игроком прошедшего манчестерского дерби. «Сити» встречался с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 14 сентября, матч завершился разгромной победой «горожан» со счётом 3:0. Холанд оформил в этой игре дубль.

«Не забывайте о Доннарумме! Он был непревзойдённым сегодня! Пожалуй, я бы вручил ему награду лучшего игрока матча. Он был великолепен», — приводит слова Холанда известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» минувшим летом. Ранее итальянский вратарь выступал за «ПСЖ» и «Милан».