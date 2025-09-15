«Краснодар» — лидер 8-го тура РПЛ по метрике xG

Обыгравший тольяттинский «Акрон» «Краснодар» стал лидером 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы) — 2,38. Об этом сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». Игра между «Акроном» и «Краснодаром» прошла 13 сентября.

Команды встречались в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

После восьми сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 15-й строчке, у команды шесть очков.