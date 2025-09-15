«Краснодар» — лидер 8-го тура РПЛ по метрике xG
Поделиться
Обыгравший тольяттинский «Акрон» «Краснодар» стал лидером 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы) — 2,38. Об этом сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». Игра между «Акроном» и «Краснодаром» прошла 13 сентября.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14' 1:1 Дзюба – 23' 2:1 Кривцов – 76'
Удаления: Коста – 88' / нет
Команды встречались в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.
После восьми сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 15-й строчке, у команды шесть очков.
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
14:39
-
14:35
-
14:27
-
14:25
-
14:23
-
14:20
-
14:11
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:47
-
13:45
-
13:43
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
13:23
-
13:15
-
13:04
-
13:03
-
12:50
-
12:45
-
12:43
-
12:21
-
12:17
-
12:12
-
12:00
-
11:59
-
11:41
-
11:40
-
11:37
-
11:33
-
11:26