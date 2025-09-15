Скидки
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — лидер 8-го тура РПЛ по метрике xG

«Краснодар» — лидер 8-го тура РПЛ по метрике xG
Обыгравший тольяттинский «Акрон» «Краснодар» стал лидером 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы) — 2,38. Об этом сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». Игра между «Акроном» и «Краснодаром» прошла 13 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14'     1:1 Дзюба – 23'     2:1 Кривцов – 76'    
Удаления: Коста – 88' / нет

Команды встречались в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

После восьми сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 15-й строчке, у команды шесть очков.

