Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: «Балтика» абсолютно не даёт играть сопернику — они супермотивированы

Лепёхин: «Балтика» абсолютно не даёт играть сопернику — они супермотивированы
Комментарии

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался об игре в «Балтике» на старте нынешнего сезона Мир РПЛ. В матче 8-го тура чемпионата России калининградцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«В «Балтике» есть хорошие футболисты, знающие себе цену и понимающие свои возможности. Поэтому они супермотивированы, много бегают на больших скоростях и выигрывают все единоборства. Мне такие команды нравятся. Они должны быть. Не у всех клубов есть возможность собирать играющих футболистов. «Балтика» старается и не даёт играть сопернику абсолютно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Канищев: игра «Зенита» с «Балтикой» была беззубой, на поле царил хаос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android