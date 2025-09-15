Лепёхин: «Балтика» абсолютно не даёт играть сопернику — они супермотивированы
Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался об игре в «Балтике» на старте нынешнего сезона Мир РПЛ. В матче 8-го тура чемпионата России калининградцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
«В «Балтике» есть хорошие футболисты, знающие себе цену и понимающие свои возможности. Поэтому они супермотивированы, много бегают на больших скоростях и выигрывают все единоборства. Мне такие команды нравятся. Они должны быть. Не у всех клубов есть возможность собирать играющих футболистов. «Балтика» старается и не даёт играть сопернику абсолютно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
