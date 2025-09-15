Лепёхин: «Балтика» абсолютно не даёт играть сопернику — они супермотивированы

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался об игре в «Балтике» на старте нынешнего сезона Мир РПЛ. В матче 8-го тура чемпионата России калининградцы сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

«В «Балтике» есть хорошие футболисты, знающие себе цену и понимающие свои возможности. Поэтому они супермотивированы, много бегают на больших скоростях и выигрывают все единоборства. Мне такие команды нравятся. Они должны быть. Не у всех клубов есть возможность собирать играющих футболистов. «Балтика» старается и не даёт играть сопернику абсолютно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.