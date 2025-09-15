Скидки
Уэйн Руни назвал имя футболиста «МЮ», который должен играть в стартовом составе

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что центральный защитник Гарри Магуайр должен выходить в стартовом составе команды, так как обладает лидерскими качествами.

«Гарри должен выходить в стартовом составе. Я слышал, как Джимми Флойд Хассельбайнк ​​говорил об этом и о том, как сильно сборной Англии не хватало Гарри Магуайра на Евро, ведь он — лидер. Я сидел там и думал, как это он не играет в тройке защитников, которые выходят в стартовом составе. Он должен быть там, на поле не хватает лидерства», — приводит слова Руни Daily Mail.

Магуайр выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. За этот период защитник принял участие в 250 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

