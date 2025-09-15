«Единственное моё пожелание». Черчесов высказался об ужесточении лимита на легионеров

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о готовящемся ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Единственное моё пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Потому что когда делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит.

Даже если у тебя 10 иностранцев, редко когда все будут доступны на игру — травмы, карточки. Опять же, никто легионеру не гарантирует место в составе. Никто не будет засорять заявку.

Неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть нужный паспорт, команда подобное сразу чувствует. Получается, что при подготовке к игре ты должен смотреть не на спортивную форму, а на паспорт», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.