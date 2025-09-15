Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Единственное моё пожелание». Черчесов высказался об ужесточении лимита на легионеров

«Единственное моё пожелание». Черчесов высказался об ужесточении лимита на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о готовящемся ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Единственное моё пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Потому что когда делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит.

Даже если у тебя 10 иностранцев, редко когда все будут доступны на игру — травмы, карточки. Опять же, никто легионеру не гарантирует место в составе. Никто не будет засорять заявку.

Неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть нужный паспорт, команда подобное сразу чувствует. Получается, что при подготовке к игре ты должен смотреть не на спортивную форму, а на паспорт», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Джику: меня не беспокоит лимит на легионеров, в Турции он тоже есть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android