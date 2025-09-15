Скидки
Тренер «Зенита» раскрыл, за счёт чего сине-бело-голубые могут стать чемпионами РПЛ

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, за счёт чего сине-бело-голубые могут стать чемпионами Мир РПЛ. После восьми туров чемпионата России нынешнего сезона «Зенита» расположился на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

— Вы понимаете, за счёт чего «Зенит» может стать чемпионом в этом сезоне?
— За счёт труда, качеств наших футболистов, желания. Стараемся двигаться к этому каждый день, — приводит слова Оливейры Sports.ru.

Действующий чемпион России — «Краснодар». «Зенит» в прошлом сезоне занял второе место, до этого сине-бело-голубые шесть раз подряд выигрывали РПЛ.

