Игорь Ледяхов высказался об интересе «Барселоны» к игроку «Локо» Батракову

Бывший футболист испанского клуба «Спортинг» Хихон Игорь Ледяхов высказался об интересе каталонской «Барселоны» к полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову.

«Как обсуждать то, чего ещё нет? Кто-то сидел, выпивал в баре и сказал об интересе «Барселоны» к Батракову. Подождите с «Барселоной». Батраков — талантливый мальчик, но преждевременно говорить о других клубах. Пускай сезон сыграет на своём уровне. Тогда за ним обязательно придут», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков принял участие в 11 играх во всех турнирах, где забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.